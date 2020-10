Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Traktor brennt aus

Hörstel (ots)

Auf einem Feld an der Ostenwalder Straße, Höhe Hausnummern 59-64, ist am späten Donnerstagnachmittag (15.10.2020) ein Traktor ausgebrannt. Die Beteiligten und auch die Feuerwehr gehen von einem technischen Defekt aus. Zwei Polizeibeamten war auf ihrer Fahrt mit dem Streifenwagen gegen 18.00 Uhr eine große Rauchwolke aufgefallen, die aus Richtung Ostenwalde kam. Als die Polizisten am Brandort ankamen, stand der Traktor im Vollbrand. Das nächste Haus war etwa 250 Meter entfernt. Es bestand keine Gefahr für Unbeteiligte. Die Feuerwehr hatte bereits damit begonnen, den Traktor mit Schaum zu löschen. Der Sachschaden beläuft Schätzungen zufolge sich auf einen sechsstelligen Betrag.

