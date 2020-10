Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch

Steinfurt (ots)

Am Sonntagabend (18.10.) hat sich ein Unbekannter gegen 18.05 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Lindenstraße verschafft. Der Täter hebelte dafür ein großes, auf Kipp stehendes Kellerfenster auf. Kurz nach Betreten des Hauses ist der Unbekannte vermutlich durch die Hausbewohnerin gestört worden und geflüchtet. Beute machte der Täter keine. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

