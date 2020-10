Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Sachbeschädigung an Pkw

Steinfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Eigentümer eines grauen Citroen C4, als er am Mittwochmorgen (14.10.), gegen 10.30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam. Unbekannte Täter hatten alle vier Reifen zerstochen und die Motorhaube sowie alle Türen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Mann hatte sein Fahrzeug am Abend zuvor, gegen 20.00 Uhr, auf der Kettler Straße ordnungsgemäß abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht genau bekannt, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

