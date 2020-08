Polizei Mettmann

POL-ME: 2,8 Promille: Randalierer löst Polizeieinsatz aus - Mettmann - 2008129

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (20. August 2020) hat ein erheblich betrunkener Mann aus Mettmann auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes am Steinesweg in Mettmann-Metzkausen einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen 20:55 Uhr war der Mann Kunden des Supermarktes aufgefallen, weil dieser auf parkende Autos einschlug und Passanten bepöbelte. Daraufhin wurde die Polizei gerufen, welche kurz darauf auf dem Parkplatz des Supermarktes eintraf, wo sich der Randalierer nach wie vor aufhielt. Da sich der Mann weiterhin aggressiv verhielt, lauthals herumschrie und die Polizisten verbal bedrohte, wurde er zu Boden gebracht und mit Handschelle fixiert.

Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest bei dem Randalierer, bei dem es sich um einen 37-jährigen Mettmanner handelte, durch. Dieser ergab einen Wert von rund 2,8 Promille (1,41 mg/l).

Daraufhin musste der 37-Jährige mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Kfz erstattet. Insgesamt schätzt die Polizei den an zwei Autos entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell