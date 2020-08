Polizei Mettmann

POL-ME: Zeugen gesucht nach vers. Raub in Hilden - 2008127 -

Mettmann (ots)

Am 20.08.20 kam es gegen 12:30 Uhr im Bereich der Hagdornstraße zu einem versuchten Handtaschenraub.

Eine 59-jährige Frau aus Hilden war zu Fuß auf dem Weg "Roter Weg" von der Hagdornstraße in Richtung Hildener Innenstadt unterwegs. Ihre Handtasche hatte sie dabei quer über die Schulter gehängt. In Höhe des dortigen Spielplatzes sprang plötzlich ein Mann aus einem Gebüsch und versuchte, der Dame ihre Tasche zu entreißen. Dies misslang jedoch, da die Dame ihre Tasche fest umklammerte. Während des Gerangels kam eine weitere Frau hinzu und half der Hildenerin. Der Mann ließ daraufhin von der Frau ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Hagdornstraße.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ. Dieser wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, südländischer Typus (dunkler Teint, schwarze Haare), ungepflegt, dünn, bekleidet mit einer dunklen kurzen Hose und einem dunklen langärmligen Shirt, sprach gebrochenes Deutsch, führte eine Art Krückstock mit, humpelte bei seiner Flucht

Die Polizei ist ebenfalls auf der Suche nach der Zeugin, die der Geschädigten so beherzt zur Hilfe eilte.

Wer Hinweise geben kann, die zur Ermittlung des Täters führen können, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Hilden zu melden unter 02103-898-6410.

