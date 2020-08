Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trio nach Einbruchsversuch und anschließendem Unfall festgenommen (Nachtrag zur Meldung vom 05.08.2020 - 14:59 Uhr)

Neuss, Grevenbroich (ots)

Am Mittwochnachmittag (5.8.), nahm die Polizei drei tatverdächtige Einbrecher fest. Diese waren nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neuss-Holzheim mit einem dunkel grünen Subaru vom Tatort geflüchtet. Bei Grevenbroich-Gilverath stürzten sie letztlich in einem Kurvenbereich der Landstraße 361 einen Abhang hinunter. Anschließend flüchteten die zum Teil schwerverletzten Verdächtigen in ein angrenzendes Maisfeld und die Erftböschung.

Durch den Einsatz mehrerer Streifenwagen und auch eines Hubschraubers, gelang die Festnahme der, nach eigenen Angaben 16, 20 und 26-jährigen Flüchtigen recht schnell, so dass diese zeitnah zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden konnten. Die Männer, die nur gebrochen Deutsch sprachen, sind nach derzeitigen Erkenntnissen osteuropäischer Abstammung mit Wohnsitz im Ausland und wurden vorläufig festgenommen. Die Identität der drei muss noch durch weitere Ermittlungen abschließend geklärt werden.

An der Strecke konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden, das die Tatverdächtigen bei ihrer Flucht aus dem Fenster des Autos geworfen hatten.

Die an dem Subaru befestigten Kennzeichen mit Kölner Städtekennung gehörten nach aktuellen Erkenntnissen nicht zu dem schwer unfallbeschädigten Fluchtfahrzeug. Die Herkunft des Autos und der angebrachten Nummernschilder muss im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Diese hat inzwischen das Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss übernommen.

Auch am Tatort des Einbruchs, an der Tokiostraße in Neuss-Holzheim, sicherte die Kripo Spuren. Die Einbrecher hatten offenbar die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Ihre Beute bestand nach ersten Erkenntnissen aus Geld und Schmuck. Während die Diebe noch im Haus zugange waren, kehrten die Bewohner zurück und störten die Täter, die augenblicklich die Flucht antraten.

