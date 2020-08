Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Flucht vor der Polizei - Mutmaßliche Einbrecher verunglücken bei Unfall

Neuss/Grevenbroich (ots)

Ein großes Aufgebot von Polizeikräften fahndete am Mittwoch (5.8.), ab etwa 12 Uhr, nach flüchtigen Wohnungseinbrechern.

Nach ersten Informationen hatte ein Anwohner der Tokiostraße in Neuss-Holzheim den ungebetenen Besuch in seinem Haus überrascht. Das Trio entfernte sich, wurde aber von Zeugen beobachtet, wie es in einen dunklen Wagen stieg.

Mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und Polizeisuchhunde beteiligten sich an der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Verdächtigen. Die Spur der Flüchtenden konnte kurz darauf aufgenommen werden. An der Landstraße 154 geriet das mutmaßliche Täterfahrzeug ins Visier einer Streifenwagenbesatzung. Doch die Verdächtigen hatten offenbar nicht die Absicht, sich festnehmen zu lassen, sondern flüchteten in Richtung Bundesstraße 230 und später über die Landstraße 361. Die Insassen des flüchtenden Pkw entledigten sich zwischenzeitlich einiger Gegenstände. Ob es sich um Tatwerkzeuge, Beute oder sonstige beweiskräftige Stücke handelt, wird durch den Einsatz eines Polizeihundes geklärt. Die Flucht der Verdächtigen endete abrupt, nahe des Gilverather Hofs, als sie offenbar die Kontrolle über den Wagen verloren und eine Böschung herab stürzten. Trotz, wie sich später herausstellte, offenbar schwerer Verletzungen flüchteten die Fahrzeuginsassen zu Fuß in ein angrenzendes Feld beziehungsweise in Richtung Erft, konnten aber wenig später gestellt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallaufnahme und gleichzeitig Beweissicherung, zu deren Zweck die Landstraße 361 zwischenzeitlich gesperrt wurde sowie die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern derzeit noch an.

