POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Dienstag, 04. Februar 2020, 17.00 Uhr und Mittwoch, 05. Februar 2020, 19.00 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter ein Audi A4 auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Mögliche Tatorte könnten zwei Supermarktparkplätze an der Angelbecker Straße oder der Bahnhofsallee sein. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Emstek - Pkw in Brand geraten

Am Mittwoch, 05. Februar 2020, geriet um 20.45 Uhr ein Pkw in der Industriestraße in Brand. Durch das Feuer wurde ebenfalls eine leerstehende Werkstatt beschädigt, an der der Wagen abgestellt wurde. Die Feuerwehr Emstek löschte den Brand und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Als Ursache wird nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt vermutet. Der Gesamtschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Garrel - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitag, 31. Januar 2020, 16.00 Uhr und Dienstag, 04. Februar 2020, 11.30 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter auf das Dach einer Schule in der St.-Johannes-Straße und beschädigte einen Bewegungsmelder, sowie eine Videokamera. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 05. Februar 2020, kam es um 21.02 Uhr an der Kreuzung der Alten Bundesstraße zur Cappelner Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg die Kreuzung bei grünem Licht passieren, als unvermittelt ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

