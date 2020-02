Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek- Körperverletzung/ Zeugenaufruf

Am Samstag, den 01. Februar 2020, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Straße Visbeker Damm zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 71jährigen aus Vechta. Zwischen einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und dem 71jährigen kam es nach einem Überholmanöver zu einem Streit. Im Verlauf stieß der Verkehrsteilnehmer dem 71jährigen gegen die Brust. Dieser erlitt dadurch Schmerzen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer stieg in seinen PKW und entfernte sich. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer wird als männlich, ca. 30 bis 35 Jahre, leicht rötliche Haare und leicht rötlicher Bart beschrieben. Der Verkehrsteilnehmer soll einen BMW mit einem Kennzeichen aus Uckermark mitgeführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Visbek (Tel. 04445/351) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 05. Februar 2020, gegen 07.28 Uhr, kam es in der Straße An der Propstei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Fahrrad-Fahrer. Ein 27jähriger aus Vechta befuhr mit einem PKW die Straße An der Propstei in Richtung Große Straße. In Höhe einer dortigen Kreuzung beabsichtigte der 27jährige nach links in die Große Straße abzubiegen. Dabei erkannte dieser die mit dem Fahrrad entgegenkommende 31jährige aus Vechta zu spät. Es folgte ein Zusammenstoß. Die 31jährige wurde leicht verletzt. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell