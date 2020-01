Polizei Hagen

POL-HA: Streit um Feuerwerk in Wehringhausen

Hagen (ots)

Am Silvestertag, um 19:00 Uhr, musste die Polizei zu einem Einsatz in die Augustastraße ausrücken. Ein 28-Jähriger war mit einer 23-Jährigen Nachbarin und deren 51-jähriger Mutter über Silvesterfeuerwerk in Streit geraten. Dabei führte sie einen Hockeyschläger mit, der aber nicht zum Einsatz kam. Weil sie sich bedroht fühlte, sprühte die 23-jährige jedoch Pfefferspray auf ihren Kontrahenten. In der Folge wurde die junge Frau geschubst und ihre Mutter, die auch in den Streit involviert war, mit einer Glasscherbe leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich, die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell