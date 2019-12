Polizei Hagen

POL-HA: Hausbrand in Hagen-Helfe - Silvesterrakete sichergestellt

Hagen (ots)

Am Samstag, 28.12.2019, kam es zum Brand an einem Reihenhauses in der Straße Eschenweg im Hagener Norden. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, nachdem Anwohner gegen 21:15 Uhr den Notruf wählten. Verletzt wurde niemand. Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen Jugendliche in der Nähe des Brandortes Feuerwerkskörper angezündet haben. Brandexperten der Hagener Kriminalpolizei stellten bei einer Tatortbegehung eine Silvesterrakete sicher. Ob diese das Feuer verursacht hat, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr im Bereich des Eschenwegs verdächtige Personen wahrgenommen, die Feuerwerkskörper anzündeten oder die Örtlichkeit fluchtartig verlassen haben? Insbesondere sind auch Beobachtungen zu Fahrzeugen aller Art für die Ermittler von Bedeutung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell