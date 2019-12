Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt unter Drogeneinfluss durch Altenhagen

Hagen (ots)

Am Sonntag, 29.12.2019, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:30 Uhr auf der Friedensstraße einen Renault an. Dieser fiel den Beamten ins Auge, da die Hauptuntersuchung laut Plakette bereits im April 2019 fällig gewesen wäre. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Umgebungsluft. Ein Test zeigte an, dass die 41-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Wenig später wurde der Hagenerin eine Blutprobe entnommen. Sie muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

