Polizei Hagen

POL-HA: Zigarettendieb erwischt

Hagen (ots)

Ein 33 jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr in einem Discounter an der Wehringhauser Straße bei einem Diebstahl erwischt.

Ein Zeuge beobachtete den Mann, der in Begleitung eines weiteren Mannes war, wie sich dieser sehr auffällig unauffällig im Geschäft aufhielt und umsah. Der Zeuge beobachtete weiter und sah, dass sich der 33 jährige mehrere Packungen Zigaretten unter seine Jacke steckte.

Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Waren zu bezahlen, wurde dieser durch den Zeugen angesprochen und die Polizei hinzugezogen.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Dieb Zigaretten im Wert von 93 Euro unter seiner Jacke versteckt hatte. Nach eigenen Angaben verkaufe er diese an umliegende Kioske, um so seinen eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. (trei)

