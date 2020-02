Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Bösel- Sachbeschädigung an Holzschuppen

Zwischen dem 31. Januar 2020, 13.30 Uhr, und dem 05. Februar 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Fladderburger Straße in Bösel zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter haben aus einem Holzschuppen einer Grundschule ein Holzbrett herausgerissen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Barßel- Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 04. Februar 2020, gegen 13.15 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen verdächtigen Transporter, welcher die Wittensander Straße in Richtung Bollingen befuhr. Der Fahrer des Transporters fahre Schlangenlinien und sei bereits in den Gegenverkehr geraten. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Fahrer des Transportes unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,21 Promille. Dem 38jährigen Fahrer aus Ostrhauderfehn wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 38jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 38jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Barßel (Tel. 04499 9430) zu melden.

