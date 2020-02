Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, den 04.Februar 2020, zwischen 16.08 Uhr und 16.20 Uhr kam es am Franziskusplatz zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack eines geparkten VW, Touran. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen

Am Dienstag, den 04.Februar 2020, gegen 12.45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Saterländer mit seinem PKW, Audi die Barßeler Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Wagen nicht zugelassen war. Zudem stand der Saterländer unter dem Einfluss von Drogen und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Fahrzeugschlüssel des PKW sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

