Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K 110 zwischen Wincheringen und Söst

Wincheringen, K110 (ots)

Am Donnerstag, den 07.03.2019 gegen 19:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen den Ortslagen Wincheringen und Söst auf der Kreisstraße 110. Dabei stießen zwei entgegenkommende PKW mit den Außenspiegeln zusammen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß wurden beide PKW angehalten, der PKW in Fahrtrichtung Wincheringen, vermutlich ein blauer VW Golf 6, setzte seine Fahrt jedoch sogleich fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug müsste am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtenden PKW geben können oder etwaige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Tel.: 06581-91550

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



