POL-DU: Mündelheim: Täter bohren Terrassentür auf - Polizei gibt Tipps gegen Einbrecher

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4. Juni, 22:30 Uhr bis 5. Juni, 5:30 Uhr) haben unbekannte Diebe eine Terrassentür auf der Straße "Am Brengershof" aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Am Mittwochmorgen bemerkte die 52-jährige Hausbesitzerin den Einbruch und rief die Polizei. In der Nähe des Tatortes entdeckten die Beamten ihre Handtasche. Die Diebe hatten Bargeld entwendet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit oder in der Nacht verdächtige Personen beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Kripo (KK 14) unter 0203 280-0.

Wie wird eine Terrassentür einbruchssicher? Wie können Duisburger ihre Wohnungen und Häuser besser vor Langfingern schützen? Diese Fragen beantworten die Experten von der Polizei in kostenlosen Seminaren, zum Beispiel am Dienstag nach Pfingsten (11. Juni, 14 Uhr) und zweieinhalb Wochen später, am Donnerstag, 27. Juni, 10 Uhr. Sie geben rund um das Thema Einbruchsschutz Tipps in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am Burgplatz 19 (Eingang Ecke Schwanenstraße). Für eine bessere Planung bitten wir Interessenten, sich telefonisch unter 0203 280-4254 anzumelden. (stb)

