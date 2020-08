Polizei Mettmann

POL-ME: Sportboot verliert Kraftstoff auf Rhein - Bootsführer alkoholisiert - Monheim - 2008124

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wegen des lokalen Bezugs nach Monheim am Rhein / Baumberg geben wir hier die nachfolgende aktuelle Pressemitteilung / ots ( als PDF in Anlage / im Internet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4684811 ) unserer Kolleginnen und Kollegen von der (Wasserschutz-)Polizei in Duisburg weiter:

"Monheim am Rhein / Baumberg: Sportboot verliert Kraftstoff auf Rhein - Bootsführer alkoholisiert

Weil aus dem Außenborder eines Schlauchbootes auf dem Rhein (Km 716,1) Kraftstoff ausgetreten ist, rückte die Wasserschutzpolizei nach Baumberg aus. Als die Beamten eintrafen, war der Sportbootführer gerade dabei, sein luftentleertes Boot ins Auto zu laden. Bei der Anzeigenaufnahme wegen der Gewässerverunreinigung rochen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 62-Jährigen. Die Konsequenz: eine Blutprobe durch einen Arzt und eine Anzeige wegen der Trunkenheit am Steuer des Bootes - denn auch im Schifffahrtsverkehr gelten die gleichen Regeln für den Alkoholkonsum, wie für den Straßenverkehr. Um die Eindämmung der Gewässerverunreinigung kümmerte sich die Feuerwehr Monheim."

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell