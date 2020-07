Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Goldkette geraubt

Osnabrück (ots)

Einem 62-jährigen Fußgänger ist in der Nacht zu Sonntag in der Narupstraße eine goldene Halskette geraubt worden. Der Mann befand sich unweit der Einmündung zur Meller Straße, als er plötzlich von hinten umgestossen wurde und zu Boden stürzte. Ein Unbekannter riss dem Opfer daraufhin die Kette vom Hals und lief nach Angaben von Passanten in die Pferdestraße Richtung Großer Fledderweg davon. Der Täter war nach Angaben der Zeugen etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 175cm groß, schlank bis athletisch gebaut und dunkelhäutig. Auffällig an der Person seien die schwarzen, schulterlangen Rastalocken gewesen. Zur Tatzeit war der Räuber mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zudem trug er einen auffälligen grauen oder sandfarbenen Rucksack (Art "Militärrucksack").

männlich -ca. 25-35 Jahre alt -ca. 175 cm groß -Schwarzafrikaner -schlank / athletisch -schwarze, schulterlange Rastalocken -bekleidet mit blauer Jeanshose und schwarzem T-Shirt -trug einen auffälligen grauen oder sandfarbenen Rucksack ('Militärrucksack').

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell