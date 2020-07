Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Melle (ots)

Am Samstagmittag kam es an der Einmündung Westumgehung/Oldendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen aus Melle leicht verletzt wurden. Die 23-jährige Fahrerin eines VW Passat war gegen 12.30 Uhr auf der Oldendorfer Straße stadtauwärts unterwegs und wollte nach links auf die Westumgehung einbiegen. Dabei übersah die Frau einen Ford Fiesta, dessen 84-jähriger Fahrer die Westumgehung in Richtung Oldendorf befuhr und somit vorfahrtsberechtigt war. Bei dem Zusammenstoß der Autos wurden beide Fahrer sowie die 85-Beifahrerin im Ford leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Autos wurde die Westumgehung etwa 60 Minuten gesperrt.

