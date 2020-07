Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein Radfahrer an der Einmündung Bramscher Straße/Clemensstraße von einem Auto angefahren und dadurch schwer verletzt. Ein 32-jähriger Osnabrücker bog gegen 08.35 Uhr mit seinem Audi von der Clemensstraße nach rechts auf die Bramscher Straße ab. Er stieß dabei mit einem 29 Jahre alten Wallenhorster zusammen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von rechts (und somit zwar in nicht zulässiger Weise fahrend, aber dennoch vorfahrtsberechtigt) in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Der Mann stürzte vom Fahrrad, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

