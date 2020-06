Polizei Bochum

POL-BO: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Radfahrer verletzt

Herne (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 31. Mai, in Herne verletzt worden.

Gegen 15.50 Uhr beabsichtigte ein 56-jähriger Autofahrer aus Herne von der Hüller Straße in Herne auf die Berliner Straße einzufahren. eitgleich befuhr ein 31-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad die Berliner Straße in Richtung Wanne-Mitte. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Autofahrer besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

