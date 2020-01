Polizei Gütersloh

POL-GT: Parkrempler - Zeugen beobachten Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Freitagabend (10.01., 20.15 Uhr) kollidierte ein BMW-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Soccerhalle am Prozessionsweg in Harsewinkel mit einem geparkten Ford eines 33-jährigen Mannes aus Sassenberg.

Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der BMW-Fahrer vom Parkplatz. Zwei aufmerksame Zeugen konnten das Unfallgeschehen beobachten, notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei.

Noch auf dem Weg zur Wohnanschrift konnte eine Streifenwagenbesatzung den Unfallverursacher anhalten und kontrollieren. Es konnten korrespondierende Schäden an dem BMW festgestellt werden, so dass gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer aus Rheda-Wiedenbrück ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

