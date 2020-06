Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub auf Wettbüro

Recklinghausen (ots)

Am frühen Freitagabend, gegen 18 Uhr, drohte ein Unbekannter einem 23-jähriger Mitarbeiter eines Wettbüros an der Herner Straße mit einem Messer Verletzungen an, wenn dieser nicht das Bargeld aus der Kasse herausgebe. Der 23-Jährige übergab dem Unbekannten das Bargeld. Dieser flüchtete anschließend in Richtung Wall. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70 m groß, leicht mollige Figur, schwarzer 3-Tage-Bart, blaue Jeans, blau-weiß-kariertes Hemd, weiße Scream-Maske mit schwarzem Tuch, sprach gebrochen deutsch.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

