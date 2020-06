Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: castrop-Rauxel: Gartenhaus brennt

Recklinghausen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage an der Unterspredey in der Nacht zu Samstag abgebrannt. Um 06.50 h wurde der Brand bemerkt. Das Feuer griff noch auf einen Zaun und einige Bäume über. Der Gesamstschaden wird auf ungefähr 18000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat für Branddelikte ermittelt. In der Nähe des Brandortes wurde in derselben Nacht noch eine Gartenlaube aufgebrochen.

