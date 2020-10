Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup-Wester, Diebstahl aus einer Verkaufsscheune

Steinfurt (ots)

Aus einer Verkaufsscheune in der Bauernschaft Wester, sind in der Zeit von Samstag (17.10.), 20.00 Uhr zu Sonntag, 12.00 Uhr, mehrere Likörflaschen, Fleischwaren und eine Fleischwaage entwendet worden. Die Fleischwaren wurden in einer Kühltruhe gelagert. Wie die Täter die Scheune betreten konnten, ist bislang noch nicht geklärt. Der Schaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356-4155.

