POL-ST: Ochtrup, Einbruchdiebstahl, Spielautomat aufgebrochen

Am frühen Montagmorgen (19.19.2020), verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 01.00 Uhr bis 02.45 Uhr Zutritt zu einer Spielhalle auf der Bergstraße. Das kontrollierende Sicherheitspersonal fand eine der Eingangstüren geöffnet vor. In der Spielhalle bemerkten die Angestellten der Sicherheitsfirma einen gewaltsam aufgebrochenen Spielautomaten. Der oder die Täter hatten das gesamte Münzgeld entwendet. Wie die Täter die Eingangstür öffnen und weitere Sicherungseinrichtungen überwinden konnten, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

