Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Samstagnacht (17.10.), in der Zeit von 02.15 Uhr bis 08.00 Uhr in eine Gaststätte auf der Groner Allee eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Schankraum, in dem sie eine Scheibe einschlugen und dann das Fenster öffneten. Zielstrebig begaben sie sich zu einem Spielautomaten, den sie aufbrachen. Die Einbrecher entwendeten das gesamte Münzgeld aus dem Automaten. Anschließend verließen sie die Gaststätte wieder über das Fenster. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell