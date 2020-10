Polizei Steinfurt

POL-ST: Raubüberfall auf Spielhalle

Mettingen (ots)

Am Abend des 20.10.2020 kam es gegen 23:15 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Mettingen an der Landrat-Schultz-Straße. Ein mit einem Messer bewaffneter unbekannter Mann betrat die Spielhalle und forderte unter Vorhalt des Messers von der Servicekraft die Herausgabe von Bargeld. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchtete der Täter anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Mann war 175-180 cm groß und schlank. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine dunkele Jacke und eine Pudelmütze trug. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

