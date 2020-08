Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kontrollen "Sicheres Gießen"+++Gartenlaubenbrand+++Geldbörsendiebstahl+++Im Bistro übernachtet+++Einbruch verhindert+++Unfallflucht in Langgöns+++23-Jähriger fast Frau an die Brust+++Fahrrad gestohlen

Gießen (ots)

Gießen: Kontrollen für Ihre Sicherheit - Sicheres Gießen

Bei zwei Kontrollen in Gießen (21. August) lag das Hauptaugenmerkt der Schutzleute auf Verkehrssicherheit von Fahrzeugen. Knapp 20 Fahrzeuge und über 20 Personen kontrollierten die Polizisten der Polizeidirektion Gießen und der Bereitschaftspolizei Lich im Rahmen des Konzeptes Sicheres Gießen. Sie stoppten die Verkehrsteilnehmer zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr im Wiesecker Weg und zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr im Gleiberger Weg. Die Beamten stellten den Roller eines 58-jährigen Gießener sicher, da an diesem vermutlich technisch manipuliert worden ist und dieser zu schnell war. Ein Gutachten wird in den nächsten Tagen Aufschluss darüber geben. Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer ein. Trotz Hinweisschild an einem E-Scooter, dass dieser nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen ist, nutzte ihn ein 32-jähriger Gießener. Die Ordnungshüter erwischten den Mann bei der Kontrolle im Gleiberger Weg. Der Fahrer konnte keine Betriebserlaubnis für den Roller vorlegen und ist somit nicht versichert. Es folgte die Sicherstellung des Elektrokleinstfahrzeuges und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Gießener. Bei vier Fahrern wurden wegen unterschiedlicher Verstöße Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. Die Polizei wird in den nächsten Tagen weiter für Ihre Verkehrssicherheit im Einsatz sein.

Gießen: Mehrere Kontrollen in der Innenstadt - Sicheres Gießen

Mehrere Beamte der Gießener Polizei und der Bereitschaftspolizei kontrollierten am Freitagmittag (21. August) mehrere Personen in der Innenstadt (z. b. Marktplatz) den Lahnwiesen und dem Bahnhofsumfeld. Ziel der Kontrolle war es das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, da es in der Vergangenheit Beschwerden rund um den Marktplatz wegen Alkoholkonsum, Streitigkeiten und Anpöbeln von Passanten gab. Zwischen 12.20 bis16.30 Uhr erteilten die Ordnungshüter 15 Platzverweise. Davon mussten zwei Personen zur Dienststelle. Einer mehrfachen Aufforderung, einem Platzverweis Folge zu leisten, kam ein 50-jähriger Mann aus Gießen nicht nach. Die Polizisten nahmen auch diesen mit zur Wache. In einer Zelle musste er dann einige Stunden verweilen.

Linden: Gartenlaube komplett niedergebrannt

Aus unbekannter Ursache geriet ein Holzverschlag in einem Garten nahe der Gießener Pforte in Großen-Linden aus unbekannter Ursache in Brand. Gegen 03.00 Uhr wurde die Leitstelle über den Brand auf einem Grundstück in der Gartenkolonie westlich der A485 zwischen Linden und Lützelinden informiert. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges in der Gartenkolonie beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Ein unbekannter Mann stahl am Montagabend (24. August) in der Straße "Neuen Bäue" die Geldbörse aus der Handtasche einer 30-jährigen Frau aus Gießen. Die Gießenerin befand sich gegen 20.00 Uhr vor einem Fastfood-Restaurant, als der Dieb zuschlug. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem verdächtigen Mann: Der etwa 35 - 40- jährige Mann ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er hat kurze, dunkle Haare und ist hellhäutig. Der Mann spracht akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle, knielange Hose. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbrecher übernachtet in Bistro?

Ein Mann aus Büdingen hatte es ich offenbar in der Nacht zu Sonntag (23. August) in einem Kiosk gemütlich gemacht. Nachdem er zwei Schlösser aufbrach, suchte er sich paar Stuhlauflagen als Schlafplatz zusammen. Gegen 11.00 Uhr meldete die Betreiberin zunächst einen Einbrecher in ihrem Kiosk. Polizisten mussten den Mann, einen 26-jährigen Asylbewerber, erst wecken bevor sie ihn festnahmen. Vermutlich hatte sich der Mann für die Nacht eine "Bleibe" gesucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen entließen die Ermittler ihn wieder. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Gießen: Einbruch durch Anwohner offenbar verhindert

Ein Anwohner hat am Sonntag (23. August) offenbar einen Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude verhindert. Gegen 01.00 Uhr sprach der 40-jährige Gießener einen unbekannten Mann, der sich an einer Hintertür zu schaffen machte, an. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete über die Friedensstraße und Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. Beschreibung des Verdächtigen: Der etwa 1,80 Meter große Mann ist zwischen 25 und 28 Jahren alt. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild, eine schmale Statur und einen Drei-Tage-Bart. Er trug schwarze Oberbekleidung mit langen Ärmeln, eine Umhängetasche und schwarze Jeans. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Langgöns: Gartenmauer beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 20 Uhr am Mittwoch (19. August) und 10.30 Uhr am Donnerstag (20. August) eine Gartenmauer in der Adalbert-Stifter-Straße. Der Verursacher stieß vermutlich beim Wenden gegen die Mauer. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: 23-jähriger Frau an die Brust gefasst

Ein unbekannter Mann hat Samstagabend gegen 19.00 Uhr eine 23-jährige Frau aus Wettenberg unsittlich berührt. Sie war in der Wetzlarer Straße in Krofdorf-Gleiberg in Richtung Gießen zu Fuß unterwegs, als der entgegenkommende Unbekannte in Begleitung eines weiteren Mannes ihr in Höhe einer Bushaltestelle an den Oberkörper fasste. Beschreibung der beiden Männer: Der Verdächtige ist etwa 30 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hat dunkle, kurze, gelockte Haare. Er trug ein T-Shirt, eine Shorts und hatte eine Plastiktüte dabei. Sein Begleiter ist ebenfalls 1,80 Meter groß, zirka 30 Jahre alt und hat dunkle, kurze, gelockte Haare. Er trug auch ein T-Shirts und eine Shorts. Die Farben der Bekleidungsstücke sind nicht bekannt. Wer hat die beiden Personen auf dem Fahrradweg gesehen und kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise bitte an Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Heuchelheim: Hochwertiges Fahrrad vom Firmengelände gestohlen

Ein Unbekannter entwendete am Montag (24. August) ein E-Bike im Wert von etwa 4.500 Euro von einem Firmengelände in der Rodheimer Straße. Kurz nach 11.00 Uhr betrat der Dieb offenbar den Firmenparkplatz und machte sich an dem schwarzen Pedelec der Firma Cannondale zu schaffen. Mit dem Bike verschwand er in Richtung des Ortskerns Heuchelheim. Wer hat eine verdächtige Person gegen 11.00 Uhr auf dem Firmengelände gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Zweirades machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell