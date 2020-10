Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in die Gesamtschule Lengerich

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in die Gesamtschule Lengerich eingebrochen und haben mehrere Apple Tablets entwendet. Die Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag (20.10.) auf Mittwoch Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem sie ein Fenster im Erdgeschoß aufhebelten. Danach begaben sie sich in das Lehrerzimmer, wo die Tablets aufbewahrt wurden. Der entstandene Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4510.

