Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Pedelecfahrerin schwer verletzt

Altenberge (ots)

Ein kurzer Blick kann helfen Unfälle zu vermeiden. Das hat sich am Dienstagvormittag (20.10.) auf der Münsterstraße wieder mal gezeigt. Gegen 11.40 Uhr parkte eine 73-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 3. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 56-jährige Frau aus Altenberge mit ihrem Pedelec auf dem parallel zur Parkbucht verlaufenden Radweg in Richtung Borghorster Straße. Als sie auf Höhe des Fahrzeugs war, öffnete der 78-jährige Beifahrer die Tür und es kam zur Kollision mit der 56-Jährigen. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Münster gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 550 Euro. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei die Autofahrer noch mal sensibilisieren. Wenn ein Fahrzeug zum Beispiel in Wohngebieten, in der Nähe von Schulen oder an Geh- und Radwegen abstellt wird, sollten sich die Fahrzeuginsassen vor dem Öffnen der Türen immer vergewissern, ob sich vielleicht ein Radfahrer nähert. So können schwere Unfälle vermieden werden.

