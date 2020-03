Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Treffen im Wäldchen beendet

Ahaus (ots)

Gemeinsames "Chillen" ist in Zeiten der Coronakrise nicht mehr ohne weiteres angesagt: Diese Erfahrung mussten vier Jugendliche am Dienstag in Ahaus machen. Das Quartett hatte es sich gegen 17.50 Uhr in einem Wäldchen an der Straße Hof zum Ahaus gemütlich gemacht. Das war allerdings nicht unbeobachtet geblieben - Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten machten den Jugendlichen deutlich, dass sie mit ihrem Verhalten gegen die derzeit geltenden Bestimmungen verstoßen. Sie fertigten Ordnungswidrigkeitsanzeigen und erteilten ihnen Platzverweise.

Hintergrund der Maßnahme: Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind bis auf bestimmte Ausnahmen untersagt. Die Polizei unterstützt die Ordnungsbehörden bei der Durchsetzung der neuen Bestimmungen. Das gemeinsame Ziel lautet, die Bevölkerung bestmöglich vor den Folgen der Pandemie zu schützen.

