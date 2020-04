Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßlicher 17-jähriger Drogendealer nach Schwarzfahrt durch Bundespolizei gestellt

Bild-Infos

Download

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 28. April 2020 informierte der Zugbegleiter einer S-Bahn auf der Strecke Stendal - Magdeburg die Bundespolizei über einen Schwarzfahrer. Bei Ankunft des Zuges auf dem Hauptbahnhof Magdeburg stand daher auf Bahnsteig 2 um 17.44 Uhr eine Streife bereit und übernahm den jungen Mann. Dieser konnte weder einen Fahrschein für die Bahn, noch ein Personaldokument vorweisen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seines mitgeführten schwarzen Rucksackes fanden die eingesetzten Bundespolizisten dann ein Cliptütchen mit 24 Gramm Cannabisblüten, einen Behälter aus einem Überraschungsei mit 19 Gramm vermutlich Amphetaminen, eine Feinwaage sowie ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimetern. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt und der 17-Jährige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen. Zudem wurde ein Erziehungsberechtigter des Jungen über den Sachverhalt informiert. Dieser gab unter anderem an, dass sich im Zimmer des Teenagers zwei Cannabispflanzen befinden. Daraufhin kontaktierte die Bundespolizei die zuständige Landespolizei am Wohnort des Deutschen und bat sie um Abholung der Pflanzen. Den Jungen erwarten Strafanzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz, die abschließend zuständigkeitshalber ebenfalls an die Landespolizei übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell