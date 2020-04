Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schwarzfahrer randaliert, beleidigt und nötigt Zugpersonal

Halberstadt/Halle (ots)

Am 28. April 2020, gegen 12:45 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei in Halberstadt um Unterstützung gebeten. Ein Zugbegleiter eines Regionalexpress aus Halle kommend informierte vorab über einen 25-jährigen Schwarzfahrer. Dieser hatte sich geweigert wegen eines fehlenden Tickets den Zug zu verlassen und hatte den Zugbegleiter und den Lokführer beleidigt. Weil er sehr aggressiv auftrat, sah das Zugpersonal von einer Durchsetzung des Hausrechts in dem Zug ab. Der Schwarzfahrer schloss sich in die Toilette des Zuges ein und randalierte hier, indem er gegen die Wände schlug. Die Bundespolizisten holten den Deutschen am Bahnhof Halberstadt aus der Zugtoilette heraus. Weiterhin beleidigte er stetig den Zugbegleiter mit ehrverletzenden Worten und drohte ihm Gewalt an. Die Beamten fanden bei dem Mann noch ein Küchenmesser und stellten es sicher. Zudem ergab eine Recherche im polizeilichen Informationssystem, dass die Staatsanwaltschaft Bochum die aktuelle Wohnanschrift des Mannes ersuchte. Diese wurde der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der 25-Jährige einen Platzverweis für den Bahnhof Halberstadt. Er wird sich nun wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs, Nötigung und Beleidigung verantworten müssen.

