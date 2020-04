Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Saarburg (ots)

Unbekannte verursachten im Zeitraum von Samstag, 18.04.2020; 12:00 h bis Montag, 20.04.2020, 16:00 am Lagergebäude einer in Ayl-Biebelhausen ansässigen Großbäckerei einen Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR, indem sie die Außenwände des Gebäudes großflächig mit Graffitis besprühten.

Die Halle befindet sich im Außenbereich der Ortslage Biebelhausen; oberhalb der Produktionsstätte.

Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Saarburg Tel.: 06581-91550 oder pisaarburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Bernhard Schmitt

Polizeiinspektion Saarburg



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-45

Telefax 06581 9155-49

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell