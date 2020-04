Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Morbach (ots)

Am Dienstag, den 28.04.2020, gg. 03:21 Uhr, kam es in Morbach vor dem Anwesen Hochwaldstraße 21 zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw. Beobachtet wurde ein Pärchen (männl. / weibl.)das fußläufig im Tatortbereich unterwegs war. Bei Passieren zweier Pkw habe die männliche Person mehrfach gegen diese Fahrzeuge getreten. Anschließend entfernte sich der Täter. An den Pkw entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533-93740) entgegen.

