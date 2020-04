Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein, Layenstraße (ots)

Am 26.04.2020 wurde in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr ein parkender, weißer VW Polo in der Layenstraße in Idar-Oberstein im Bereich der hinteren, linken Tür durch bisher unbekannten Täter beschädigt. Die Polizei Idar-Oberstein bitter um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat.

Rückfragen bitte an:

Sachdienliche Hinweise können an die PI Idar-Oberstein unter der

Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

