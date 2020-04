Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B422 zwischen Allenbach und Katzenloch

Sensweiler (ots)

Am 25.04.2020, um 19.40 Uhr, kam es auf der B422 zwischen Allenbach und Katzenloch zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 20-jähriger mit seinem VW Golf die B422 von Katzenloch in Richtung Allenbach und kam in der Gemarkung Sensweiler trotz Vollbremsung auf die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß dieser frontal mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Golf-Fahrerin zusammen. Der junge Fahrer erlitt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Glücklicherweise wurde die 39-jährige Frau nur mit leichten Verletzungen ins Klinikum verbracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen und die Straße über 3 Stunden gesperrt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zur Fahrweise eines Golfs mit goldfarbenen Alufelgen und Scheibenaufdruck "Volkswagen Motorsport" geben können, möchten sich bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell