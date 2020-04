Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trassem- Polizei sucht Zeugen

Trassem (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2020 gegen 19:50 Uhr ereignete sich in der Leuktalstraße in Trassem eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer eines Sattelzugs befuhr die Leuktalstraße in Richtung Kollesleuken und kollidierte dort mit einer Baumkrone. Durch herabfallendes Geäst wurde ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

