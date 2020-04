Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ingewahrsamnahme von zwei Personen

Idar-Oberstein (ots)

Am späten Nachmittag des 23.03.2020 kam es infolge eines Diebstahls zu einem polizeilichen Einsatz in der Fußgängerzone im Stadtteil Idar. Dort konnten zwei vermutlich beteiligte Personen angetroffen werden. Diesen beiden alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Personen wurde nach Abschluss der Maßnahmen ein Platzverweis erteilt, dem sie nicht nachkamen und welchen sie mit provokativen, teils obszönen, Handlungen erwiderten. Das Verhalten gipfelte in dem Versuch, die eingesetzten Kollegen tätlich anzugreifen. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Die Randalierer wurden anschließend dem Gewahrsam der hiesigen Polizeiinspektion zugefügt.

