Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Aach (ots)

Am 23.04.2020, gegen 13:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines silberfarbenen Firmentransporters, Ford Transit, die L 43 aus Richtung B 51 kommend in Richtung Aach. Kurz vor der Ortschaft Aach kam ihm aus einer scharfen Kurve ein silberfarbener Pkw, VW Polo, entgegen. Dieser geriet aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und fuhr direkt auf den Transit zu. Der Transitfahrer wich sofort nach rechts aus, ansonsten wäre es nach Angaben des Fahrzeugführers unweigerlich zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Polo gekommen. Beim Ausweichmanöver streifte der Transporter die dortige Leitplanke, wobei am Fahrzeug erheblicher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne Reaktion in Richtung B 51. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06502/91570 oder Email pischweich@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Ansprechpartner:

Guido Pelzer

Telefon: 06502/9157-0

www.polizei.rlp.de/pi schweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell