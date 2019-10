Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hattingen (ots)

Am 07.10. gegen 16:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Velbert mit seinem Fahrrad den Schanzerweg. An der Einmündung Höhenweg bog er nach rechts ab. Dabei übersah er einen ihm auf dem Höhenweg entgegenkommenden 80-jährigen Hattinger in seinem Pkw BMW. Es kam zu einer Berührung, der Radfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

