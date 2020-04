Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Geräteschuppen

Irsch (Saar) (ots)

In den Nacht- bzw. Abendstunden von Dienstag, 21.04.2020, auf Mittwoch, 22.04.2020, kam es in Irsch zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Geräteschuppen. Aus dem außerhalb der Ortslage in der Verlängerung der Straße "In der alten Mühle" gelegenen Schuppen wurden diverse Motorwerkzeuge entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden (Tel. 06581/9155-0).

