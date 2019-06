Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0615

Drei Jungs, drei Räder - dumm nur, dass die Drahtesel nicht die eigenen waren und die Polizei alles live mitangesehen hat....

Sonntagabend (2. Juni) um 20 Uhr, wurden zivile Polizeibeamte Zeugen von drei Fahrraddiebstählen am Bahnhof in Lünen. Die Täter: drei Jungs im Alter von 16 und zweimal 18 Jahren aus Dortmund. Die Beute: zwei Damenräder der Marken Ragazzi und Hercules und ein Herrenrad der Marke Giant. Das Motiv: Angeblich wollte man mit den Rädern den langen Weg bis zum See fahren, um ihn nicht laufen zu müssen.

Den zivilen Polizeibeamten war das Trio aufgefallen, weil sie abwechselnd an den Rädern standen, teilweise daran rüttelten und sich auffällig dafür interessierten. Zwei der Jungs (16 und18) hatten scheinbar Glück: Sie fanden zwischen all den Rädern zwei unverschlossene Damenräder. Der 18-Jährige ergriff ein Herrenrad, welches zwar nicht an- allerdings abgeschlossen war und setzte sich darauf.

Die Polizeibeamten gaben sich als solche zu erkennen und kontrollierten das Trio. Die Fahrräder stellten sie anschließend sicher. Aufgrund nicht eindeutiger Identitätsnachweise, wurden alle drei Jungs zur Wache verbracht und einer Identitätsfeststellung unterzogen.

Die Mutter des Minderjährigen wurde informiert, sie holte Ihren Sohn später am Polizeipräsidium in Dortmund ab. Die beiden anderen durften im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder verlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

