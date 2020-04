Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B422

Idar-Oberstein (ots)

Am Abend des 25.04.2020 kam es auf der B422 zwischen Allenbach und Katzenloch zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde eine Person tödlich verletzt. Die laufende Unfallaufnahme wird voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern. Hierfür wurde die Fahrbahn in beide Richtung vollgesperrt.

Aufgrund der laufenden Maßnahmen bitten wir von Presseanfragen vorerst abzusehen.

