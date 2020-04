Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Idar-Oberstein (ots)

Drei bislang unbekannte Täter versuchten, am Samstag, den 25.04.2020 gegen 22.55 Uhr in ein Geschäft in der Obersteiner Fußgängerzone, Bereich Christusplatz, einzubrechen. Hierbei standen zwei Täter Schmiere und der dritte Täter versuchte, die Automatiktür zu öffnen. Nach wenigen Sekunden ließ der Täter aber von seinem Vorhaben ab, möglicherweise fühlte er sich gestört.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der ersten Funkstreifen flüchteten die Täter unerkannt. Alle drei Täter waren schwarz gekleidet. Der Haupttäter trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe, sowie eine schwarze Basecap mit verm. weißer Aufschrift. Er dürfte ca. 25-35 Jahre alt sein, ca. 170-180 cm groß. Er hatte kurze, dunkle Haare; ferner ist er Raucher. Die anderen beiden Täter können nicht näher beschrieben werden. Messbarer Schaden wurde durch die Täter nicht angerichtet.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell