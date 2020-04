Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerau - Versuchter Einbruch in Bäckerei-Filiale

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zu Samstag, dem 25. April 2020, ist es in Ellerau zum versuchten Einbruch in eine Bäckerei gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen.

Zwischen Freitag, dem 24. April 2020 (20 Uhr) und Samstag, dem 25. April 2020 (4:30 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der Einstieg ins Gebäude gelang den Tätern jedoch nicht. Betroffen ist eine Bäckereifiliale im Berliner Damm, die sich zusammen mit einem Supermarkt in einem Gebäudekomplex befindet. Mitarbeiter der Filiale stellten am Samstagmorgen die Beschädigungen an der Tür fest.

Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt in dieser Sache. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040-528060 entgegen.

