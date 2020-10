Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Pkw

Rheine (ots)

In der Nacht von Dienstag (20.10) auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen Pkw, der auf einem Grundstück an der Steinfurter Str. Höhe Hausnummer 4 geparkt war, mit einem unbekannten Werkzeug geöffnet und aus der Mittelkonsole eine Fernbedienung für das Garagentor entwendet. Bevor der oder die Täter das Grundstück verließen, öffneten sie die Garage, um dort nach wertvollen Gegenständen zu schauen. Aus der Garage wurde aber offensichtlich nichts entwendet. Auf ihrem Rückzug entwendeten der oder die Täter vom Grundstück noch ein älteres schwarzes Herren Trecking Rad der Marke Pegasus. Das Rad hatte am Rahmen grüne Applikationen und war mit einem Spiralschloss gesichert. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

