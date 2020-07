POL-KN: (Singen) Farbschmierereien (07.07./08.07.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Ein unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Wände des Kiosks an der Festungsruine Hohentwiel. Dabei schmierte der Unbekannte in silberner Farbe Liebesbezeugungen an eine "Rovana" am die Wände. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

